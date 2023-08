Hô Chi Minh-Ville (VNA) - L'Union des organisations d'amitié de Hô Chi Minh-Ville a tenu vendredi 18 août une rencontre pour célébrer la Fête nationale de Hongrie (20 août), exprimant son affection et son désir de promouvoir les bonnes relations de coopération traditionnelles entre les habitants de la ville et le peuple hongrois.

Lê Minh Triêt, président de l'Association d'amitié Vietnam-Hongrie à Hô Chi Minh-Ville (droite) et Lehocz Gabor, consul général de Hongrie à Ho Chi Minh Ville. Photo: VNA

Lê Minh Triêt, président de l'Association d'amitié Vietnam-Hongrie à Hô Chi Minh-Ville, a déclaré qu'au cours des 70 dernières années, le Vietnam et la Hongrie ont constamment cultivé l'amitié et la coopération et que l'amitié des deux peuples n'a cessé de se développer.

Dans le cadre du partenariat bilatéral intégral, le développement rapide a été constaté dans le commerce, l'éducation, la formation. Le potentiel d'expansion de la coopération reste important, car chaque pays possède des atouts spécifiques qui peuvent se compléter.

Hô Chi Minh-Ville et la capitale Budapest ont déjà signé un accord d'amitié et de coopération. L'arrondissement 1 de Hô Chi Minh-Ville et l'arrondissement 11 de Budapest ont également signé un accord de jumelage, a-t-il déclaré.



Ces relations continuent de se développer, d'autant plus que les relations entre les deux pays ont été portées au niveau d'un partenariat intégral depuis 2018.



Selon Lê Minh Triêt, dans le cadre du partenariat intégral, la coopération multiforme entre le Vietnam et la Hongrie s'est développée rapidement, notamment dans les domaines du commerce et de l'éducation et la formation.



Il a exhorté les deux pays à élagrir leur coopération, lorsque chaque pays possède certains atouts qui peuvent se compléter.

De son côté, le consul général de Hongrie à Ho Chi Minh Ville, Lehocz Gabor, a déclaré que le gouvernement hongrois accordait toujours la priorité au resserrement des relations avec le Vietnam.



Il s'est également engagé à développer des relations amicales entre les deux pays à travers des activités d'échanges culturels, technologiques et économiques.



Les participants à l'événement ont eu droit à des spectacles de musique traditionnelle mis en scène par des artistes des deux pays.- VNA