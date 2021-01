La consule générale de Cuba à Ho Chi Minh-Ville, Indira Lopez Arguelles . Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - L'Union des organisations d'amitié de Ho Chi Minh-Ville a organisé le 6 janvier une rencontre pour célébrer le 62e anniversaire de la Fête nationale de Cuba (1er janvier 1959).

Selon la présidente de l'Association d'amitié Vietnam-Cuba de Ho Chi Minh-Ville, Truong Thi Hien, la solidarité, l'amitié traditionnelle et la coopération intégrale entre les deux pays ne cessent d'être consolidées et développées en tous domaines. L'Union des organisations d'amitié et l'Association d'amitié Vietnam-Cuba de la mégapole du Sud collaboreront étroitement avec le Consulat général de Cuba à Ho Chi Minh-Ville pour organiser les événements d'amitié, d'échange culturel, etc, contribuant au renforcement de l'amitié traditionnelle et spéciale entre les deux pays.

S'adressant à l'événement, la consule générale de Cuba à Ho Chi Minh-Ville, Indira Lopez Arguelles, a partagé les réalisations obtenues par le gouvernement et le peuple cubains dans leur processus de l'édification, de défense et de développement du pays.

Elle a promis de faire tout son possible pour jouer le rôle de passerelle entre les deux peuples, d'organiser des activités d'échange visant à promouvoir le commerce, l'investissement et la diplomatie populaire, ainsi que d'éduquer les jeunes génération des deux pays sur le développement des relations d'amitié traditionnelles spéciales entre Cuba et le Vietnam. -VNA