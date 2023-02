Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La 16e édition de la Fête du Printemps rouge (Xuân Hông), l’un des plus grands événements annuels de don de sang, se tiendra du 6 au 12 février et devrait recevoir 6.000 unités de sang, a annoncé vendredi l’Institut national d’hématologie et de transfusion sanguine.

A Hanoï, la collecte de sang aura lieu à l’Institut national d’hématologie et de transfusion sanguine (rue Pham Van Bach, arrondissement de Cau Giay), au 26 rue Luong Ngoc Quyên (arrondissement de Hoan Kiem), au 132 rue Quan Nhan (arrondissement de Thanh Xuan), au 78 rue Nguyen Truong To (arrondissement de Ba Dinh), au 122 rue Lang (arrondissement de Dong Da), à l’Hôpital général agricole, et au Comité populaire du bourg de Trau Quy.

Les donneurs de sang sont invités à faire une pré-inscription via les sites https://hienmau.vn/events/lehoixuanhong/, https://hienmau.vn/events/Lehoixuanhonggialam/, ou l’application "Hien mau", pour recevoir le meilleur soutien des organisateurs.

Au cours des 15 dernières années avec pas moins de 100.615 unités de sang collectées, la Fête du Printemps rouge a attiré des milliers de donneurs.

Avec le message "Donner du sang au début du printemps - Multiplier le bonheur", cette 16e édition continue d’appeler les gens en bonne santé à donner des unités de sang aux patients qui en ont besoin.

Le programme vise à répondre à la campagne de mobilisation pour le don de sang pendant le Têt traditionnel et la Fête du Printemps rouge lancés par le Comité directeur national de la mobilisation pour le don de sang. –VNA