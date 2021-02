La vice-présidente de la République Dang Thi Ngoc Thinh (à droite) à la Fête de plantation d'arbres du printemps 2021. Photo: VNA

Quang Binh (VNA) - Le 18 février, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural en coopération avec le Comité populaire de la province de Quang Binh (au Centre) a lancé la Fête de plantation d'arbres du Printemps de l’Année du Buffle 2021, en reconnaissance éternelle au Président Ho Chi Minh, dans la commune de Quang Phu (ville de Dong Hoi). La vice-présidente de la République Dang Thi Ngoc Thinh était présente.

Le président du Comité populaire de Quang Binh, Tran Thang lors de la cérémonie de lancement de la Fête de plantation d'arbres du printemps 2021. Photo: VNA

Mme Thinh a souligné que ces dernières années, le changement climatique et les conditions météorologiques extrêmes ont causé des effets négatifs sur de nombreuses régions du pays. Par conséquent, la plantation d'arbres et le reboisement revêtent une signification stratégique de plus en plus importante pour le développement durable du pays.

Elle a appelé tout le monde à participer avec enthousiasme à la plantation d'arbres et au reboisement, répondant activement à l'initiative de planter un milliard d'arbres ces cinq prochaines années lancée par le Premier ministre.

La vice-présidente de la République Dang Thi Ngoc Thinh (à gauche) a offert des cadeaux au Centre de soins des enfants handicapés de la ville de Dong Hoi. Photo: VNA

Après la cérémonie de lancement de la Fête de plantation d'arbres, la vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh a offert de l'encens au temple dédié à l’Oncle Ho et aux héros morts pour la Patrie de la province de Quang Binh; visité et offert des cadeaux au Centre de soins des enfants handicapés de la ville de Dong Hoi... -VNA