Hanoï, 9 janvier (VNA) – Le vice-président permanent de la Fédération de football du Vietnam (FFV) Tran Quoc Tuan exercera les fonctions de président par intérim jusqu'à l'élection d'un nouveau président pour le mandat 2022-2026.

Photo : VNA

L'information a été annoncée lors d'une conférence de presse de la FFV sur son congrès annuel pour la mandat 2018-2022 qui s'est tenue le 9 janvier.

Lors du congrès, les participants se sont mis d'accord sur les orientations et les activités du football cette année, en se concentrant sur la réalisation des objectifs fixés dans la stratégie de développement du football vietnamien à l'horizon 2020 avec une vision à l'horizon 2030 et le développement des jeunes footballeurs et la stabilité du système de football professionnel.

La VFF élaborera également des plans pour les équipes nationales conformément au calendrier des matchs des tournois nationaux et assurera des ressources pour les séances d'entraînement avant les événements internationaux, notamment les matchs restants des éliminatoires asiatiques de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, de la Coupe Suzuki AFF 2022 et de la Coupe 2022. Coupe d'Asie féminine de la Confédération asiatique de football (AFC), et plus encore.- VNA