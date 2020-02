Le professeur Carl Thayer. Photo: Vietnam+ Photo: Vietnam+

Hanoï (VNA) - Le professeur Carl Thayer de l'Université de l'État de Nouvelle- Galles du Sud (Australie) a publié un article évaluant les atouts en matière de diplomatie du Vietnam aidant ce pays à obtenir des succès sur la scène internationale.

Selon lui, le Vietnam dispose d'un contingent de diplomates professionnels qui a une connaissance profonde sur les questions internationales et la politique nationale.

Le Vietnam a organisé avec succès de nombreux événements internationaux tels que le Sommet de l'APEC en 2017, le Sommet État-Unis-République populaire démocratique de Corée en 2019, le Sommet de la Francophonie en 1997, le Sommet de l'ASEAN en 1998, etc. En outre, ce pays disposait des expériences au sein des conférences internationales comme la conférence de Genève en 1954, la Conférence de Paris sur la fin de la guerre et le rétablissement de la paix au Vietnam en 1973, etc.

Carl Thayer a déclaré que les trois façons fondamentaux pour maintenir et valoriser le prestige et la position du Vietnam sur la scène internationale constituaient l'éducation et la formation, l'auto-évaluation, la promotion de l'indépendance et de l'autonomie du Vietnam.

En assumant la présidence de l'ASEAN, le Vietnam doit observer la feuille de route de l'ASEAN, accélérer le dialogue et le consensus sur la base pacifique pour tout le monde. L'une des tâches les plus importantes pour le président de l'ASEAN est d'exécuter les négociations sur le Code de conduite en Mer Orientale (COC). En tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies et président de l'ASEAN, le Vietnam peut rehausser son prestige. -VNA