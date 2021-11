Hanoï (VNA) - Lors de la dernière semaine de travail de sa 2e session, du 8 au 13 novembre, la 15e Assemblée nationale votera deux projets de loi et 12 projets de résolution.

Des députés discuteront des résultats de la mise en œuvre du Plan de développement socio-économique en 2021 ; du Plan de développement socio-économique en 2022 ; du rapport sur la prévention et le contrôle de la pandémie de COVID-19 ; de la mise en œuvre de la Résolution N° 30/2021/QH15 sur la première session de la 15e Assemblée nationale ; de l'exécution du budget de l'État en 2021, des prévisions budgétaires de l'État, du Plan de distribution du budget central en 2022 et du Plan budgétaire de l'État pour la période 2022-2024.

Le Premiers ministre et quatre ministres de la Santé, du Travail, des Invalides et des Affaires sociales ; du Plan et de l’Investissement ; de l’Education et de la Formation, répondront aux questions des députés. L’Assemblée nationale consacrera 2,5 jours aux séances question-réponse.

Lors de la séance de clôture dans l'après-midi du 13 novembre, l'Assemblée nationale votera la résolution sur l'activité d'interpellation et de réponse aux interpellations ; la résolution de la 2e session de la 15e Assemblée Nationale. -VNA