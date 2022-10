Photo: VNA

New York (VNA) - Le 21 octobre, la Mission du Vietnam auprès des Nations unies a eu une session d'échange sur les contributions et les priorités du Vietnam aux Nations Unies avec une délégation d'étudiants de l'Académie militaire américaine.

Lors de l'événement, l'ambassadrice Nguyen Phuong Tra, chargée d'affaires de la Mission du Vietnam auprès des Nations unies, a informé la participation et des contributions du Vietnam à l'ONU depuis le début de son adhésion en 1977.

Le Vietnam s'efforce toujours de contribuer autant que possible au travail commun des Nations Unies, concernant les trois piliers du développement durable, de la protection et de la promotion des droits de l'homme et du maintien de la paix et de la sécurité internationales, a-t-elle affirmé.

L'ambassadrice a partagé les principales initiatives et priorités promues à l'ONU dans les temps à venir. En tant que membre responsable des Nations Unies, en particulier en assumant les postes de vice-président de la 77e Assemblée générale des Nations Unies, membre du Conseil des droits de l'homme pour le mandat 2023-2025 et de nombreuses autres agences importantes des Nations Unies, Le Vietnam continuera de travailler avec d'autres pays pour promouvoir ces agendas.

Les deux parties ont également discuté de nombreuses questions d'intérêt commun, notamment les défis de l'ONU dans la situation actuelle, la politique extérieure du Vietnam dans ses relations avec les grands pays membres de l'ONU, les efforts du Vietnam pour garantir et promouvoir les droits de l'homme, la participation du Vietnam aux activités de mantien de la paix de l'ONU et à la promotion des questions socio-économiques conformement aux intérêts des pays en développement. -VNA