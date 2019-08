Ho Chi Minh-Ville, 23 août (VNA) – La secrétaire adjointe du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville Vo Thi Dung a reçu le 22 août le président du Comité de défense de la Révolution de Cuba, Carlos Rafael Miranda Martinez et sa suite en visite de travail au Vietnam.

La secrétaire adjointe du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville Vo Thi Dung offre un souvenir au président du Comité de défense de la Révolution de Cuba, Carlos Rafael Miranda Martinez. Photo : VNA

Elle a remercié Cuba pour son soutien au Vietnam dans l’œuvre de lutte pour l'indépendance nationale d’hier ainsi que dans l’œuvre de la construction nationale d'aujourd'hui, affirmant que Ho Chi Minh-Ville est prête à échanger, partager des expériences avec Cuba dans la gestion économique, le mécanisme de marché, intensifier la coopération dans les domaines de la biotechnologie, la santé, l’éducation et le tourisme.

Carlos Rafael Miranda Martinez, pour sa part, a présenté un aperçu de la situation socio-économique actuelle de la nation des Caraïbes et des tâches principales du gouvernement de ce pays, axées sur le développement de l’économie et la protection des acquis révolutionnaires.



Il a apprécié les similitudes entre les activités du Front de la Patrie du Vietnam et le Comité de défense de la Révolution de Cuba et a noté que la tâche clé du Comité est la transmission des politiques et des directives du Parti communiste de cette nation au peuple, en informant le gouvernement des propositions relatives à la construction et au développement national.-VNA