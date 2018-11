Pékin, 26 novembre (VNA) - Une délégation du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) conduite par son président Trân Thanh Mân effectue une visite de travail en Chine du 25 au 30 novembre sur invitation du président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois, Wang Yang.

Le président Trân Thanh Mân du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam. Photo : VNA

Le 26 novembre, la délégation du FPV s’est rendue au siège du la Conférence consultative politique du peuple chinois de Pékin.

En recevant la délégation vietnamien, le président du la Conférence consultative politique du peuple chinois de Pékin, Ji Lin, a présenté les fonctions et les tâches de l'agence, y compris l'organisation de cours pour que ses membres puissent se familiariser avec les directives et les politiques du Parti et de l'État chinois.



M. Tran Thanh Man, qui est également secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam, a partagé l'expérience du pays dans le travail d’union du peuple et l’encouragement à construire des zones civilisées et de nouvelle ruralité, à réduire durablement la pauvreté et à renforcer leurs capacités dans le cadre de l'intégration internationale et le rôle de la consultation politique, de la surveillance et de l'argumentation sociale.

Les deux parties se sont réjouies du développement positif des relations Vietnam-Chine au cours des dernières années et l’intensification des échanges entre leurs organes, notamment la Conférence consultative politique du peuple chinois, et sa filiale de Pékin avec le Front de la Patrie du Vietnam et son chapitre de Hanoi.

Plus tôt le 25 novembre, Trân Thanh Mân a rencontré le personnel de l'ambassade du Vietnam et des représentants de la communauté vietnamienne en Chine. –VNA