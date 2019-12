"Banh xeo". Photo : VNS



Hanoï (VNA) - La découverte gastronomique a été nommée pour la première fois « meilleure expérience au Vietnam » par le célèbre éditeur de guides de voyage Lonely Planet.

Lonely Planet décrit la nourriture vietnamienne comme équilibrée entre l’aigre et le sucré, les textures croquante et soyeuse, les plats frits et cuits à la vapeur, les soupes et salades.

Lonely Planet indique que « la fraîcheur des ingrédients est l’élément clé », car « les chefs font leurs courses deux fois par jour pour que leurs produits soient très frais ».

« Où que vous soyez, vous trouverez des spécialités locales exquises tels +White Rose+ de Hoi An, +banh xeo+ ou crêpes farcies salées du Sud et du Centre, ou le bon vieux +pho+ du Nord.»

L’éditeur de guides de voyage dit que manger au Vietnam est un régal à la fois pour les yeux et le palais.

Dans la liste des 20 meilleures expériences au Vietnam, la découverte gastronomique est suivie par la vieille ville de Hoi An en deuxième position, et le parc national de Phong Nha-Ke Bang en troisième.-VNA