Des gens à Hatay sont fournis de produits d'assistance. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Répondant à l'appel de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC), avec l'accord du Premier ministre, le Comité central de la Croix-Rouge vietnamienne a appelé tous les secteurs, ministères, organisations, entreprises, particuliers, habitants et tout le personnel de la Croix-Rouge à tous les niveaux, à se donner la main pour aider les peuples de Turquie et de Syrie à surmonter les conséquences du tremblement de terre.

Le 6 février, un tremblement de terre de magnitude 7,8 a frappé le Sud-Est de Turquie et le Nord-Est de Syrie, tuant plus de 45.000 personnes (au 17 février). Il s'agit de l'un des tremblements de terre les plus violents à avoir frappé la région depuis près d'un siècle.

Avec affection et responsabilité, le gouvernement du Vietnam a immédiatement envoyé deux équipes de secours pour effectuer des travaux de sauvetage dans la zone sinistrée par le tremblement de terre. Cependant, le travail de sauvetage est toujours confrontée à de nombreuses difficultés dues aux intempéries et aux ondes sismiques. -VNA