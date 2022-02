Le président croate Zoran Milanović et l'ambassadrice du Vietnam en Hongrie et en Croatie, Nguyen Thi Bich Thao. Photo: bureau présidentiel de la Croatie



Hanoï (VNA) - L'ambassadrice du Vietnam en Hongrie et en Croatie, Nguyen Thi Bich Thao, a présenté le 24 février ses lettres de créances au président croate Zoran Milanović.



Le dirigeant croate a déclaré apprécier la belle amitié traditionnelle entre son pays et le Vietnam. Il s’est déclaré convaincu que les deux pays avaient encore beaucoup de potentiels pour promouvoir leur coopération dans les temps à venir.



Pour sa part, l’ambassadrice Nguyen Thi Bich Thao a également souligné les grands potentiels de coopération entre les deux pays. Elle a affirmé sa volonté de faire de son mieux pour promouvoir l’amitié traditionnelle dans l’intérêt commun des deux pays.



Le même jour, la diplomate vietnamienne a eu une séance de travail avec Neven Pelicarić, conseiller en politique étrangère et européenne du président de la Croatie, et Ivana Živković, assistante du ministre croate des Affaires étrangères chargée de l’économie et de la coopération développement.



Les deux parties ont convenu de s’efforcer de reprendre bientôt l'échange de délégations à tous les niveaux, ainsi que de renforcer les relations commerciales entre le Vietnam et la Croatie.-VNA