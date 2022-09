Hanoï (VNA) - Une faculté de langue vietnamienne sera ouverte à l'Université royale de Phnom Penh, a annoncé le 8 septembre le porte-parole adjoint du ministère des Affaires étrangères Doàn Khac Viêt.

Le porte-parole adjoint du ministère des Affaires étrangères Doàn Khac Viêt. Photo : VNA

Doàn Khac Viêt a déclaré lors de la conférence de presse périodique du ministère que le Vietnam et le Cambodge sont des voisins proches dont les peuples et les gouvernements souhaitent promouvoir une coopération étendue dans tous les domaines, notamment l'éducation et la formation."Nous pensons que cet événement important favorisera la coopération dans les domaines de l'éducation, du commerce et de l'investissement, renforcera la compréhension et les échanges entre les deux peuples et apportera des contributions positives aux relations intégrales, à l'amitié traditionnelle et à long terme entre le Vietnam et le Cambodge", a déclaré le porte-parole adjoint..Le 23 août, lors d'une cérémonie de remise des diplômes aux étudiants de l'Université d’Asie-Europe de Phnom Penh, le Premier ministre cambodgien Hun Sen a déclaré que la création de la faculté vietnamienne serait bénéfique pour le peuple cambodgien et contribuerait à renforcer les relations entre les deux pays.Il a ajouté que le nouvel établissement encouragera les Cambodgiens à tourner leur attention vers le Vietnam, bénéficiera à ceux qui vivent dans les régions frontalières du Vietnam et stimulera le commerce et la création d'emplois. Il permettra également aux étudiants cambodgiens d'apprendre la langue avant de poursuivre leurs études au Vietnam. - VNA