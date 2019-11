L’ambassadeur vietnamien Vu Hong Nam. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - L’Association des intellectuels vietnamiens au Japon a vu le jour lors d’un congrès tenu le 14 novembre à Tokyo et élu un comité central de neuf membres pour le mandat 2019-2021.

Le congrès a adopté le statut, les fonctions, les objectifs et les plans d’action de l’association. Dans l’immédiat, l’association se prépare au Forum des intellectuels vietnamiens au Japon 2009 ayant pour thème «Make in Vietnam : opportunités et défis ».

La création de l’association revêt une grande signification, contribuant à resserrer la communauté vietnamienne au Japon, a estimé l’ambassadeur vietnamien Vu Hong Nam, tout en s’engageant à créer les conditions favorables aux activités de l’association et pour que les intellectuels vietnamiens puissent contribuer au développement du pays et à l’amitié Vietnam-Japon.

Selon le président de l’association, Le Duc Anh, l’association va construire des centres d’assistance à l’innovation et à la créativité pour accélérer les échanges bilatéraux dans les sciences et technologies.

Le Japon compte en juin 2019 plus de 371.750 Vietnamiens. La communauté vietnamienne se classe 3e après la Chine et la République de Corée en termes du nombre. De nombreux intellectuels vietnamiens travaillent dans des universités, instituts de recherche, sociétés japonais. -VNA