Des centaines de reporters suivent la séance d'ouverture du 13e Congrès national du PCV. Photo: VNA

Hanoï, 27 janvier (VNA) - Des reporters étrangers qui n’ont pas pu venir au Vietnam pour couvrir le 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (CPV) en raison de la pandémie de COVID-19, ont salué l’initiative du pays d’autoriser leur couverture en ligne.

« Sachant que ce 13e Congrès national du PCV est un événement majeur dans la vie politique de ce pays et de tous ses habitants, il me semble que tous les moyens nécessaires ont été mobilisés pour permettre aux reporters de couvrir en temps réel, et en excellent état », a déclaré Mohamed Abdoun de La Patrie News en Algérie.

« Je voudrais également remercier les autorités vietnamiennes de m'avoir permis d'être au plus près de cet événement majeur de l'histoire du pays en particulier et de toute l'Asie en général», a-t-il ajouté.

De son côté, Stefan Kühner, du journal du Parti communiste allemand «Unsere Zeit» a exprimé ses regrets de ne pas se rendre au Vietnam à cause de la pandémie de COVID-19.

«La page d'accueil https://en-daihoi13.dangcongsan.vn en cinq langues était une très bonne source et j'étais heureuse de l'utiliser », a-t-il noté.

Étonné des progrès réalisés par le Vietnam au cours des 35 ans de la mise en œuvre du Doi moi (Renouveau), le journaliste allemand a salué la direction du Parti communiste au Vietnam ces dernières années.

«Doi moi a passé 35 ans! Je me souviens très bien de la situation difficile du Vietnam causée par la guerre et aussi l'embargo imposé par les États-Unis et d'autres pays. C'est incroyable que le Vietnam, sous la direction du Parti, a réussi au cours de ces 35 dernières années, à éradiquer la pauvreté et à améliorer la vie des gens », a déclaré Stefan Kühner.

Partageant ce point de vue, Yimel Díaz Malmierca du journal cubain Trabajadores, a déclaré que le prestige du Vietnam dans le monde avait augmenté systématiquement au cours des dernières décennies. D’une nation dévastée par la guerre, le Vietnam est devenu leader dans divers secteurs au sein de l'économie régionale et mondiale.

Elle a déclaré que les organisateurs du 13e Congrès national du PCV avaient fourni les meilleures conditions pour une couverture en ligne efficace.

«La couverture en ligne de l’évènement est une excellente opportunité. La plate-forme sélectionnée fonctionne de manière optimale », a-t-elle estimé.

Le 13e Congrès national du PCV a lieu du 25 janvier au 2 février à Hanoï. Près de 90 journalistes de 80 agences de presse de 25 pays se sont inscrits pour couvrir l'événement en ligne en raison du COVID-19. -VNA