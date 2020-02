Photo: vietnambiz



Hanoï (VNA) - Selon le Département général des Douanes, en 2019, la Côte d’Ivoire a importé près de 584.000 tonnes de riz du Vietnam pour 253 millions de dollars, +111% en volume et +61% en valeur par rapport à 2018.



Cela a permis à ce pays africain de devenir le plus grand importateur de riz vietnamien en Afrique, et le 2e mondial, derrière les Philippines.



Dans la liste des marchandises vietnamiennes exportées vers ce pays, le riz représente environ 80% de la valeur totale à l’export.

La Côte d’Ivoire importe annuellement 1 - 1,5 million de tonnes de riz, notamment en provenance des pays asiatiques, dont 19% du Vietnam, ce qui le classe comme l’un des premiers importateurs mondiaux de riz.

Le gouvernement ivoirien a fixé l’objectif d’augmenter la production domestique ces prochaines années. Cependant, en raison des difficultés concernant l’approvisionnement en eau et machines au service de la riziculture, d’une croissance démographique rapide et de l’augmentation continue de la main-d’œuvre asiatique dans ce pays, le riz vietnamien devrait demeurer l’un des produits d’exportation majeurs du Vietnam vers ce pays africain ces prochaines années.

Les échanges commerciaux entre le Vietnam et la Côte d’Ivoire se sont accrus ces dernières années, passant de 589 millions de dollars en 2015 à 975 millions de dollars en 2019. Le riz vietnamien et la noix de cajou brute ivoirienne constituent les produits les plus échangés entre les deux pays. - CPV/VNA