Hanoi (VNA) – Le président de la Confédération générale du travail du Vietnam (CGTV) Nguyen Dinh Khang, qui est également vice-président de la Fédération syndicale mondiale (FSM), a effectué un voyage de travail les 6 et 7 mars en Grèce.Le président honoraire de la FSM, George Mavrikos, a eu le 6 mars un entretien avec Nguyen Dinh Khang, qui a reconnu le rôle important du secrétariat de la FSM et du siège de la FSM, en particulier dans la coordination des activités des mouvements syndicaux mondiaux.Il a réaffirmé que la CGTV était toujours un membre actif et responsable de la FSM, la plus ancienne organisation syndicale internationale se tenant aux côtés de la classe ouvrière et servant de pilier fiable de 105 millions de membres syndicaux de 133 pays et territoires.Mavrikos a exprimé sa joie devant les réalisations et les activités exceptionnelles de la CGTV dans l'exécution des tâches définies dans la Déclaration de Rome 2022 de la FSM.Il a salué le rôle et la position de la CGTV sous la direction du Parti communiste du Vietnam dans la réalisation efficace d'activités pour les membres des syndicats et les travailleurs, contribuant au succès global du mouvement ouvrier mondial. La FSM accompagnera et soutiendra toujours la CGTV, a-t-il déclaré.Les deux parties ont convenu d'intensifier la coopération dans le cadre de recherches approfondies sur le mouvement ouvrier mondial, les syndicats internationaux, les statuts et les modèles d'organisation syndicale dans différents pays. Sans oublier de renforcer le partage d'informations et d'expériences sur les activités syndicales dans le monde entier; d’améliorer l'efficacité de la coordination des activités de formation, des ateliers et des conférences internationales. Une délégation de haut rang de la FSM sera envoyée au 13e Congrès de la CGTV.Le 7 mars, la délégation vietnamienne a tenu une séance de travail avec le Front militant de tous les travailleurs (PAME) de Grèce, partenaire de la CGTV depuis 1999 et centrale syndicale nationale qui joue un rôle important en Grèce.Les deux parties ont partagé leurs expériences en matière de protection des travailleurs pendant et après la pandémie de COVID-19, ainsi que des orientations sur les activités prioritaires dans un avenir proche. Ils se sont engagés à propulser davantage l'amitié et la coopération bilatérales par le biais d'activités efficaces.Partageant les pertes subies par le peuple grec, y compris de nombreux membres du PAME, lors de l'accident ferroviaire survenu le 28 février dans la ville de Katerini, le président de la CGTV Nguyen Dinh Khang a exprimé ses condoléances aux familles des victimes. –VNA