Moscou (VNA) – Le président du Conseil théorique central du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyên Xuân Thang, a rencontré jeudi 27 novembre à Moscou le vice-président du Parti communiste de la Fédération de Russie (KPRF) Dmitry Novikov pour discuter de la promotion des échanges et de la coopération entre les deux partis et les deux pays.

Vue de la rencontre Nguyên Xuân Thang et Dmitry Novikov, le 27 novembre à Moscou. Photo : VNA

Nguyên Xuân Thang, qui est également directeur de l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh (HCMA), a affirmé que le PCV attache toujours de l'importance au renforcement de l'amitié traditionnelle avec la KPRF.

Les liens entre le PCV et le KPRF revêtent une signification importante pour les relations vietnamo-russes et contribuent à consolider le mouvement communiste et ouvrier international, a-t-il plaidé.

Partageant les évaluations de son hôte sur la coopération entre les deux partis, Dmitry Novikov, également vice-président de la Commission des relations extérieures de la Douma d’Etat de la Russie, a affirmé être prêt à co-organiser ou à participer aux activités tenues par l’HCMA.

Dans le cadre de sa visite de travail en Russie et en Estonie, le président du Conseil théorique central du PCV a travaillé le 25 novembre dans la capitale estonienne Tallinn avec le ministère estonien de l’Economie et des Communications, et visité le Centre d’e-gouvernement du pays. – VNA