La 44e réunion du Comité intergouvernemental sur la coopération Vietnam - Laos. Photo: VNA

Vientiane (VNA) - Le journal Pathet de l'Agence de presse Lao (KPL) a récemment publié un article sur la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos, à l'occasion du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales et du 45e anniversaire de la signature du Traité d'amitié et de coopération entre les deux pays.



Selon l’article, ces dernières années, les relations de coopération spéciales entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples dans les domaines politique, diplomatique, ainsi que dans l'éducation, l'économie, le commerce et l'investissement se sont de plus en plus approfondies, apportant les plus grands avantages aux peuples des deux pays.

Dans le domaine de l'investissement des entreprises vietnamiennes au Laos, de nombreux projets ont été mis en œuvre et achevés, en particulier le nouveau bâtiment de l'Assemblée nationale du Laos - un cadeau inestimable du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens au Parti, à l'État et au peuple lao.

Dans les transports, les deux pays accélèrent la connexion d’autoroutes. Dans les énergies, les deux parties continuent la mise en œuvre du protocole d'accord sur l'achat et la vente d'électricité entre les deux pays.

A propos de la coopération en matière d'éducation et de développement des ressources humaines, chaque année, un grand nombre d'étudiants laotiens viennent au Vietnam pour étudier et faire des recherches, tandis que des étudiants vietnamiens viennent également étudier et échanger des expériences au Laos.



Toutes ces coopérations approfondies permettent de renforcer davantage les relations cultivées par les Présidents Hô Chi Minh, Kaysone Phomvihane et Souphanouvong, devenant un patrimoine inestimable pour les futures générations des deux pays. -VNA