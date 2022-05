Paris, 6 mai (VNA) - Dans le cadre de la visite de travail dans les localités méridionales de la France, l'ambassadeur vietnamien en France Dinh Toàn Thang s'est rendu visite, le 5 mai à Thales Alenia Space à Cannes, spécialisée dans la création et l'assemblage de satellites.

Il s'agit d'un établissement de Thales, un des premiers groupes d'électronique, spécialisé dans l'aérospatiale, la défense, la sécurité et le transport terrestre.

Lors de la séance de travail, les représentants de Thales ont présenté ses atouts dans les innovations du numérique et de la "deep tech", ainsi des solutions, services et produits qui aident ses clients – entreprises, organisations, Etats – dans cinq grands marchés vitaux pour le fonctionnement de nos sociétés : identité et sécurité numériques, défense, aéronautique, espace, et transport.

Les représentants de Thales présentent à la délégation vietnamienne des activités du groupe. Photo : VNA

En coopération avec le Vietnam, Thales promeut également la formation et le transfert de technologie des applications d'imagerie par satellite dans la recherche et la vie.

Les dirigeants du groupe Thales a exprimé son souhait de renforcer la coopération avec le Vietnam dans le temps à venir dans des domaines prioritaires de la stratégie nationale sur la technologie numériques dans la période 2021-2030, en particulier dans le domaine des télécommunications et de la défense.

L'ambassadeur Dinh Toàn Thang a apprécié les projets que Thales met en œuvre au Vietnam depuis une vingtaine d'années. Il a confirmé que le Vietnam s'intéresse beaucoup aux applications de haute technologie française dans l'espace en général et l'expérience de Thales.

Les deux parties ont discuté des activités de Thales au Vietnam, ainsi que de la planification pour son développement dans le temps à venir, afin de concrétiser les résultats de la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh en novembre 2021.

Leader mondial des hautes technologies avec plus de 81.000 collaborateurs présents sur tous les continents, Thales est présent au Vietnam depuis le début des années 1990, au service des marchés civils et de défense. Il a mis en œuvre de nombreux projets avec des partenaires majeurs tels que VNPT, Viettel, compagnie d’aviation du Vietnam, la compagnie AVC Vietnam.

Visite de travail à l'IHO

Auparavant, le 4 mai 2022, l'ambassadeur vietnamien Dinh Toàn Thang a travaillé avec M. Mathias Jonas, secrétaire général de l'Organisation hydrographique internationale (IHO).

Le secrétaire général de l'IHO, Mathias Jonas et l'ambassadeur Dinh Toàn Thang (droite) le 4 mai au siège de l'IHO à Monaco. Photo : VNA

Lors de l'échange, l'ambassadeur vietnamien a exprimé son plaisir de visiter le siège de l'IHO. "En tant que membre de cette organisation internationale, le Vietnam s'engage à mettre en œuvre pleinement les dispositions de la Convention internationale sur le hydrographie, à contribuer au domaine hydrographique régional et international. Il sera prêt à coopérer avec les États membres de l'IHO et fera de son mieux pour contribuer positivement et avec responsabilité au maintien de la sécurité maritime dans la région et dans le monde", a confirmé l’ambassadeur Dinh Toàn Thang.

Le secrétaire général de l'IHO, Mathias Jonas, a apprécié les contributions du Vietnam aux travaux hydrographiques, contribuant à assurer la sécurité maritime, la gestion et la protection de l'environnement marin, les activités de sauvetage sur mer et aux recherches maritimes. Il espère que dans le temps à venir, le Vietnam continuera de participer activement au travail d'IHO, contribuant à la préservation et à la conservation de la mer et de l'océan.

Créée en 1921 et basée à Monaco, l’IHO qui réunit 97 pays membres, a plusieurs fonction : coordination des activités des services hydrographiques nationaux ; standardisation des cartes marines et des documents nautiques ; adoption de méthodes efficaces et fiables pour réaliser et exploiter les levées hydrographiques ; développement des sciences relevant du champ de l'hydrographie et des techniques de l'océanographie descriptive. Vietnam est le 84e membre de l’IHO depuis le 2 septembre 2015. -VNA