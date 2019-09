Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung et son homologue russe, Maxim Akimov. Photo: VNA



Vladivostok (VNA) - La coopération gazo-pétrolière revêt une signification stratégique pour les relations entre le Vietnam et la Russie, ont estimé les deux vice-Premiers ministre vietnamien et russe, Trinh Dinh Dung et Maxim Akimov, lors de leur rencontre le 5 septembre à Vladivostok qui rentre dans le cadre du 5e Forum économique de l’Est tenu dans cette ville russe.

Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a affirmé que le Vietnam soutenait le développement de l'exploration et de l'exploitation gazo-pétrolières sur son plateau continental conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer en 1982.

Il a demandé au gouvernement russe de créer les conditions permettant aux joint-ventures vietnamiennes de participer à de nouvelles mines potentielles sur le territoire de la Russie afin d'améliorer les résultats des projets en cours, a-t-il souligné.

Le vice-Premier ministre russe Akimov, également président de la section russe du Comité intergouvernementale russo-vietnamienne a salué la participation au forum de la délégation vietnamienne conduite par Trinh Dinh Dung, ce qui a démontré le partenariat approfondi et diversifié entre le Vietnam et la Russie.

Les deux parties ont évalué la mise en œuvre active de la coopération dans des domaines, soulignant que les ministères, les secteurs et les localités devraient prendre des mesures efficaces pour promouvoir le potentiel des deux côtés ainsi que les avantages de l’Accord de libre-échange Vietnam-Union économique eurasiatique, pour réaliser son objectif de ramener le commerce bilatéral à 10 milliards de dollars d'ici 2020.

Les deux vices-Premiers ministres ont convenu de relever des difficultés, de promouvoir la coopération dans les domaines traditionnels et d'élargir la coopération dans d'autres domaines comme la construction d'une économie numérique et d’e-gouvernement, les infrastructures, l'aviation...

Les deux parties ont également convenu de tenir la 22e session du Comité intergouvernemental Vietnam-Russie au début d'octobre 2019.

Les deux vices-Premiers ministres ont assisté à la signature d'un mémorandum sur la coopération entre les deux ministères de la Construction du Vietnam et de la Russie. Photo: VNA



Les deux vices-Premiers ministres ont assisté à la signature d'un protocole d'accord entre les ministères de la Construction du Vietnam et de la Russie et d’un autre sur l’ouverture prochaine d’une nouvelle ligne directe Cam Ranh - Vladivostok entre la compagnie à bas prix Vietjet Air et la direction de l'aéroport international de Vladivostok (VVO). -VNA