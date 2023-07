Photo d'illustration: VNA

Washington (VNA) - Lors d'une récente visite de travail à l'Université de Virginie, en Virginie, l'ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyen Quoc Dung, a prononcé un discours devant les professeurs et les étudiants de l'université, soulignant que la coopération en matière d'éducation était un pilier important du partenariat intégral entre le Vietnam et les États-Unis.



L'ambassadeur Nguyen Quoc Dung a également eu une séance de travail avec des professeurs de l'Université de Virginie pour discuter des possibilités de promouvoir la coopération éducative entre l'Université de Virginie et les établissements d'enseignement vietnamiens.



Selon le Professeur, docteur en physique Pham Quang Hung, enseignant à l'Université de Virginie depuis 1982, les professeurs de l'Université de Virginie apprécient les étudiants vietnamiens pour leurs bonnes capacités, leur assiduité et leur dynamique, une qualité très nécessaire dans le domaine de la recherche.



De son côté, le vice-recteur chargé des relations extérieures et des opérations internationales et du développement de la vision stratégique de l'Université de Virginie, Stephen D. Mull, a exprimé l’espoir de développer la coopération entre l’Université de Virginie et les partenaires au Vietnam.



Selon Ted Osius, ancien ambassadeur des États-Unis au Vietnam, président du Conseil d’affaires États-Unis-ASEAN, le Vietnam compte actuellement le 5e plus grand nombre d'étudiants aux États-Unis, ce qui apporte de nombreux avantages aux deux pays, y compris des avantages économiques. Il a déclaré que la coopération dans l’éducation pourrait contribuer à créer de forts changements dans la coopération intégrale entre les deux pays dans les temps à venir.



Actuellement, de nombreux professeurs vietnamiens travaillent à l’Université de Virginie et environ 170 étudiants vietnamiens y étudient.-VNA