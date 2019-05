Le général Ngo Xuan Lich (gauche) et le ministre canadien de la Défense Harjit Singh Sajjan. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Une haute délégation militaire du Vietnam, conduite par le général Ngo Xuan Lich, ministre de la Défense, effectue une visite officielle du 4 au 12 mai au Canada, à l’invitation de son homologue canadien, Harjit Singh Sajjan.

Après la cérémonie d’accueil officielle tenue mardi matin 6 mai à Ottawa, les deux ministres ont discuté de la situation internationale et régionale d'intérêt commun.

En ce qui concerne les différends de souveraineté maritime, notamment en Mer Orientale, les deux parties ont souligné que les différends devaient être résolus par des moyens pacifiques conformément au droit international, en particulier la Convention de l’ONU sur le droit de la mer de 1982, la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et l’accélération de l’adoption du Code de conduite en Mer orientale (COC), ce contribuant à maintenir la paix, la stabilité et le développement dans la région.

Les deux ministres ont exprimé leur joie devant le développement de la coopération en matière de défense entre les deux pays au cours des dernières années, en particulier dans le domaine de la formation et de la participation aux activités de maintien de la paix des Nations Unies.

Le ministre Ngo Xuan Lich a remercié le ministère de la Défense du Canada d'avoir octroyé aux officiers vietnamiens des bourses d'études en matière de formation anglaise et de profession d’opération de maintien de la paix dans le cadre du Programme de coopération et de formation militaires du Canada (MTCP).

Concernant les orientations, les deux ministres ont convenu de promouvoir la coopération dans les domaines suivants: dialogue et consultation, formation, participation aux activités de maintien de la paix de l’ONU, industrie de la défense, cybersécurité, secours et sauvetage, sécurité maritime ...

Le ministre Ngo Xuan Lich a également demandé au ministère canadien de la Défense d'interférer auprès du gouvernement pour qu'il soutienne le Vietnam dans le règlement des conséquences de la guerre au Vietnam, notamment le déminage et l'élimination des explosifs de guerre, et la désintoxication des zones contaminées par les produits chimiques.

En ce qui concerne la coopération en matière de défense multilatérale, le ministre Ngo Xuan Lich a affirmé que le Vietnam soutenait le Canada pour qu'il devienne un partenaire responsable du secteur de la défense de l'ASEAN. Il a espéré que le Canada apportera de nombreuses contributions à la promotion de la paix, de l'amitié et de la coopération dans la région et dans le monde.

À l'issue de l’entretien, les ministres vietnamien et canadien de la Défense ont signé un protocole de coopération de défense, créant ainsi une base juridique pour la promotion des secteurs potentiels en matière de défense entre les deux pays.

Dans le cadre de sa visite, le ministre vietnamien Ngo Xuan Lich a reçu David Morrison, conseiller en politique étrangère et de la défense auprès du Premier ministre canadien pour Bureau du Conseil privé. David Morrison Lors a apprécié le rôle et la position du Vietnam dans la région et a exprimé son désir de promouvoir davantage les relations multisectorielles avec le Vietnam, dont les relations de défense. -VNA