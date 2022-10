L'ambassadeur du Vietnam au Laos Nguyen Ba Hung. Photo: VNA

Vientiane (VNA) - La promotion de la diplomatie économique au Laos devient une priorité de plus en plus importante de l'ambassade du Vietnam au Laos, car cela contribue non seulement à renforcer les relations économiques et commerciales entre les deux pays, mais aussi à consolider la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux pays.

C'est ce qu’a affirmé l'ambassadeur du Vietnam au Laos Nguyen Ba Hung lors d’une une interview accordée au correspondant de l'Agence vietnamienne d’information (VNA) à Vientiane.

Il a déclaré que la diplomatie économique au Laos se concentrait sur la promotion de la coopération en matière de commerce et d'investissement et sur la protection des intérêts légitimes des entreprises vietnamiennes.

Il continue à soutenir les entreprises et investisseurs souhaitant établir des relations commerciales avec le Laos, à leurs fournir des informations et conseils sur les régimes, politiques et réglementations du Laos; à organiser des foires commerciales au Laos…

Selon Nguyen Ba Hung, l'ambassade recommandera des mesures plus substantielles et efficaces pour créer des conditions favorables pour les entreprises vietnamiennes à augmentent leurs investissements dans de grands projets, en particulier dans l’agriculture de haute technologie, verte et propre.

L'ambassade continuera à renforcer les mesures visant à mieux mettre en œuvre la diplomatie économique pour le développement du pays et les relations Vietnam - Laos.-VNA