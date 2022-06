Hanoi (VNA) - L’Académie nationale de politique Hô Chi Minh (HCMA) et le ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce (DFAT) coopéreront pour mettre en œuvre un projet d’établissement et de renforcement des capacités du Centre Vietnam-Australie dans le cadre d’un accord signé mercredi 8 juin à Hanoi.

Lors de la cérémonie de signature de l’accord, à Hanoi, le 8 juin. Photo : VNA



S’adressant à l’événement, le directeur de la HCMA, le professeur-Dr Nguyên Xuân Thang, a souligné que la création du centre est en application d’un accord signé par les Premiers ministres des deux pays en 2019.



Il a déclaré que le centre aidera le Vietnam à accéder aux connaissances, aux compétences et à l’expertise, à l’expérience de la formation et de la recherche scientifique de l’Australie, renforçant ainsi la compréhension mutuelle et approfondissant les relations de partenariat de plus en plus fructueuses entre les deux pays. S’adressant à l’événement, le directeur de la HCMA, le professeur-Dr Nguyên Xuân Thang, a souligné que la création du centre est en application d’un accord signé par les Premiers ministres des deux pays en 2019.Il a déclaré que le centre aidera le Vietnam à accéder aux connaissances, aux compétences et à l’expertise, à l’expérience de la formation et de la recherche scientifique de l’Australie, renforçant ainsi la compréhension mutuelle et approfondissant les relations de partenariat de plus en plus fructueuses entre les deux pays.

Le directeur de la HCMA, le professeur-Dr Nguyên Xuân Thang. Photo : VNA

Le directeur de la HCMA, le professeur-Dr Nguyên Xuân Thang. Photo : VNA

L’ambassadrice d’Australie au Vietnam, Robyn Mudie, a déclaré que son pays est heureux de soutenir le Vietnam dans ses efforts pour devenir un pays développé à revenu élevé d’ici 2045.



La création du centre est une initiative importante pour concrétiser cet appui, a-t-elle souligné, ajoutant que le centre est un symbole de confiance mutuelle et une priorité dans le partenariat de développement entre les deux pays.

Le centre de recherche, qui sera géré conjointement par la HCMA et le DFAT dans le cadre du programme Aus4Skills, devrait contribuer à améliorer la capacité des responsables et gestionnaires vietnamiens à répondre aux exigences d’intégration et de développement du pays ; et contribuer à renforcer la relation de coopération étroite, positive et durable entre les deux pays.