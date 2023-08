Lors de la cérémonie de remise de l'Insigne. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – La consule générale du Laos à Hô Chi Minh-Ville, Phimpha Keomixay, a reçu le 22 août l'insigne « Pour la paix et l'amitié entre les nations » de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam pour sa contribution à la cause de paix, d'amitié, de coopération et de développement.S'exprimant lors de la cérémonie de remise, le président de l'Union des organisations d'amitié de Hô Chi Minh-Ville, Do Viet Ha, a déclaré que la consule générale avait activement renforcé la solidarité, l'amitié et la coopération traditionnelles entre le peuple vietnamien en général et les habitants de la ville en particulier et le peuple lao avec diverses activités pratiques et efficaces dans différents domaines, notamment l'économie, le commerce, les échanges culturels et sportifs, la santé et l'éducation, entre autres.Il a exprimé l'espoir que la diplomate continuera à mener davantage d'activités pour intensifier davantage les relations saines entre les habitants de Hô Chi Minh-Ville en particulier, le peuple vietnam ien en général et le peuple lao.Exprimant son honneur de recevoir l'insigne, Phimpha Keomixay, a remercié les autorités, les services, les secteurs et l'Union des organisations d'amitié de Hô Chi Minh-Ville pour leur étroite coopération, coordination et assistance.La Consule générale a affirmé qu'à quelque poste que ce soit, elle fera toujours tout son possible pour renforcer et développer la belle amitié et l'attachement étroit entre le peuple lao et ses homologues vietnamiens, notamment ceux de Hô Chi Minh-Ville. - VNA