Nay Pyi Taw, 8 février (VNA) - L'ambassadeur vietnamien au Myanmar, Ly Quoc Tuan, a rendu visite à la conseillère d'État Aung San Suu Kyi le 7 février à Nay Pyi Taw.

Le diplomate a transmis les salutations du secrétaire général du Parti et président de l'État, Nguyen Phu Trong, du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et de la présidente de l'Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan à la conseillère d'État Aung San Suu Kyi. Il a exprimé son espoir de soutien et d'assistance de la part du Myanmar pour mener à bien ses tâches, contribuant ainsi à renforcer les relations d'amitié et de coopération bilatérales.

Alors que le Vietnam assume le rôle de président de l'ASEAN cette année et de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2020-2021, le pays attend le soutien et la coopération du Myanmar, a déclaré l'ambassadeur Tuan.

Pour sa part, la conseillère d’État Aung San Suu Kyi a affirmé que le Vietnam est un exemple de développement dans la région et que son pays devrait tirer les leçons de l’expérience du Vietnam dans ce domaine.

Le Vietnam est un ami proche du Myanmar et ce dernier a toujours soutenu le Vietnam et continuera de coopérer étroitement avec le pays, a-t-elle déclaré, lui souhaitant plein succès dans les postes de présidence de l'ASEAN et de membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU.

Elle a également hautement apprécié le rôle central de l'ASEAN dans le maintien de la paix et de la stabilité dans la région, et a souligné que les relations d'amitié et de coopération traditionnelles entre les deux pays aident l'ASEAN à assumer ce rôle. -VNA