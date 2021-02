Hanoï, 18 février (VNA) - Les travaux de réparation de certains câbles sous-marins internationaux étant en cours, la connexion Internet du Vietnam avec le monde devrait être entièrement rétablie le 24 février.

Photo d'illustration : VNA



La réparation des sections cassées du système de câbles Tata TGN-Intra Asia (IA) a commencé le 18 février. Le comité de gestion de l'IA a déclaré que les travaux devraient être achevés le 24 février. Auparavant, les segments S1, S5 et FP1 du système ont été connu des nombreuses pannes provoquant des perturbations des services Internet internationaux.



L'IA, qui s'étend sur 6.800 km, relie Singapour, le Vietnam, les Philippines, Hong Kong (Chine) et le Japon. Avec des vitesses de transmission conçues de 3,84 Tbps, il s'agit d'un câble important de transfert de données du Vietnam et d'autres destinations asiatiques vers l'Amérique et l'Europe.



Pendant ce temps, les pannes dans la section S6 du système de câbles sous-marin Asia-Pacific Gateway (APG) seront terminées le 24 février contre le plan initial du 22 février.

Officiellement mis en service en décembre 2016, ce système relie la Chine continentale, Hong Kong (Chine), le Japon, la République de Corée, la Malaisie, Taïwan (Chine), la Thaïlande, le Vietnam et Singapour sur environ 10.400 km.

Il a été financé en partie par les sociétés vietnamiennes VNPT, Viettel, FPT et CMC Telecom.- VNA