Nha Trang (VNA) - La conférence du Dialogue Asie-Europe (ASEM) sur la promotion du développement inclusif s’est achevée vendredi 17 mai à Nha Trang (Centre).

La conférence est organisée à Nha Trang par les ministères des Affaires étrangères; du Travail, des Invalides et des Affaires sociales; du Plan et de l’Investissement; et le Comité populaire de la province de Khanh Hoa. Photo : VNA

Cet événement de deux jours est axé sur le développement socio-économique inclusif au XXIe siècle, le rôle et la participation des parties prenantes, dans le cadre des préparatifs de la 14e réunion des ministres des Affaires étrangères de l’ASEM prévue en décembre 2019 en Espagne.Les 180 délégués des 53 pays membres de l’ASEM et de différentes organisations internationales ont discuté de la coordination au sein de l’ASEM et de la manière dont les pays membres pourront atteindre les objectifs de développement durable de l’ONU, mettre en application l’Accord de Paris sur le climat, promouvoir la croissance inclusive en faveur de toute la population, réduire la pauvreté et à développer les ressources humaines.Un rapport sur les résultats de la conférence sera soumis à la prochaine réunion des ministres des Affaires étrangères de l’ASEM en Espagne et au 13e Sommet de l’ASEM prévu en 2020 au Cambodge.Cette conférence est une initiative et une proposition du Vietnam adoptées lors du 12e Sommet de l’ASEM tenue en octobre 2018 à Bruxelles, en Belgique. – VNA