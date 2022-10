La Confédération générale du Travail du Vietnam dépensera 500 milliards de dôngs pour soutenir les travailleurs en situation difficile à l’occasion du Têt traditionnel 2023. Photo: laodong.vn

Hanoi (VNA) - La Confédération générale du travail du Vietnam (CGTV) prévoit d’affecter 500 milliards de dôngs (environ 20 millions de dollars) pour soutenir les travailleurs en situation difficile à l’occasion du Têt traditionnel 2023.



Un million de travailleurs en situation difficile recevront une somme de 500.000 dôngs/personne (20 dollars), leur aidant à célébrer un Têt décent en famille.



A cette occasion, plusieurs activités sont prévues comme visite et remise des cadeaux aux travailleurs défavorisés dans tout le pays, expositions et foires pour présenter et vendre des produits essentiels avec des prix préférentiels, programme "Saison des retrouvailles 2023". –VNA