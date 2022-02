L’ambassadeur du Vietnam en Ukraine, Nguyen Hong Thach. Photo : cand.com.vn

Hanoï (VNA) - L'ambassade saisit la situation de la communauté vietnamienne en Ukraine et suit de près l'évolution de la situation et a demandé aux gens de rester calmes, a fait savoir l’ambassadeur du Vietnam en Ukraine, Nguyen Hong Thach.

Selon le diplomate, la situation à Kiev et dans les grandes villes d'Ukraine est toujours normale, il n'y a pas de perturbation. L'ambassade suit de près tous les évolutions et est en contact étroit avec les agences ukrainiennes concernées. L'ambassade contacte également régulièrement et saisit la situation de la communauté vietnamienne. Tout le monde surveille calmement la situation.

Nguyen Hong Thach a affirmé que l'ambassade accompagnerait et soutiendrait la communauté vietnamienne en cas de nécessité pour assurer la sécurité des citoyens vietnamiens en Ukraine.



Face aux développements compliqués en Ukraine, le Département consulaire du ministère des Affaires étrangères recommande aux citoyens vietnamiens d'éviter de se rendre dans les zones de conflit si ce n'est pas absolument nécessaire ; de surveiller régulièrement et de suivre strictement les avertissements et les instructions des autorités locales et de l'ambassade du Vietnam en Ukraine pour assurer la sécurité des personnes et des biens.

Pour demander une aide ou des informations sur les Vietnamiens en difficulté, les gens peuvent contacter la hotline de protection des citoyens de l'ambassade du Vietnam en Ukraine : 380 (63) 863 8999 ou le Centre d’appel de protection des citoyens du Département consulaire du ministère des Affaires étrangères : 84-981-848-484. - VNA