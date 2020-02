Des polices et des pompiers sont sur place lors de l’incendie au bâtiment réservé aux personnes handicapées dans la commune de Vejprty, en République tchèque. Photo : AFP/VNA

Hanoï (VNA) – Ces derniers jours, des habitants en République tchèque, dont la communauté des Vietnamiens en ce pays européen, sont en écho du mouvement d’assistance des victimes de l’incendie survenu au Centre de patronage des handicapés dans la commune de Vejprty.

Selon le correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) en République tchèque, le feu s’est déclaré dans la matinée du 19 janvier faisant 8 morts et 30 blessés et détruisant le bâtiment réservé aux personnes handicapées dudit centre, au nord de la République techèque, à 100km de Prague.

D’après Ngo Si Long, président de la filiale de l’Association des Vietnamiens dans la ville de Teplice, son association a collecté 10.000 couronnes pour aider ledit centre à régler les conséquences de l’incendie.

Le sénateur tchèque Premysl Rabas a remercié la communauté des Vietnamiens en République tchèque pour son sympathie aux victimes tchèques lors de l'encendie. Il a aussi apprécié le rôle et des contributions actives de cette communauté dans la région d'Ustecky en général et dans la ville de Chomutov en particulier au développement socio-économique du pays de résidence ainsi qu'au renforcement des liens et de l’amitié entre la République tchèque et le Vietnam.-VNA