Hanoï (VNA) - « Nous avons un même parcours vers le socialisme », tel est le titre d’un article signé Boris Olegovich Komotsky, membre du présidium du comité central du Parti communiste russe et rédacteur en chef du journal Pravda.

Nhập mô tả cho ảnhBoris Olegovich Komotsky, membre du présidium du comité central du Parti communiste russe et rédacteur en chef du journal Pravda. Photo: VOV

Le Vietnam est l’un des pays qui enregistrent la plus forte croissance dans le monde et sa persévérance sur la voie du socialisme lui assurera de nouvelles réussites, a-t-il écrit. D’après lui, la politique extérieure flexible et responsable menée par le Parti communiste vietnamien contribue pour une part importante à l’intégration internationale du pays, au maintien de la paix et de la stabilité dans la région et le monde.

Le journaliste Kamal Gaballa (premier à gauche). Photo: VOV en Egypte

Al-Ahram online, le plus grand journal officiel égyptien, a publié de son côté un article intitulé « Le Vietnam deviendra un pays démocratique moderne et puissant en 2045 ». Le journaliste Kamal Gaballa a cité le secrétaire général du Parti communiste et président vietnamien Nguyên Phu Trong selon lequel le 13e Congrès marquerait un grand tournant dans le processus de renouveau, d’intégration internationale et de développement du Vietnam.

Interviewé par l’Agence Vietnamienne d’Information, Chuan Petkaev, professeur à l’Université thaïlandaise Suratthani Rajabhat, a constaté que le Vietnam avait enregistré des progrès spectaculaires au cours des dernières années. D’après lui, la stabilité politique du pays sous la direction du Parti communiste vietnamien en est l’une des raisons fondamentales.

Amiad Horowitz, journaliste du People’s World et membre du Parti communiste américain, a affirmé que son parti soutenait le Parti communiste vietnamien dans la réalisation des plans importants qui seront décidés lors de son présent Congrès. Le Parti communiste vietnamien conduit le pays vers la prospérité. Grâce à lui, le Vietnam, autrefois divisé et sous-développé, est devenu un centre diplomatique et économique régional, a-t-il constaté.

En 2020, le Vietnam s’est distingué sur la scène internationale en maîtrisant l’épidémie de Covid-19, en maintenant la croissance économique et en accomplissant ses engagements internationaux. C’est ce qu’a affirmé Alexander Korolev, de l’Ecole russe des hautes études économiques, à la Voix du Vietnam. Son développement économique et démographique fait du Vietnam un marché attractif pour les investisseurs. La direction ingénieuse du Parti communiste vietnamien, la gouvernance dynamique et efficace du gouvernement et le consensus observé entre le système politique et la population font du Vietnam une destination prometteuse en Asie-Pacifique, a-t-il conclu. -VOV/VNA