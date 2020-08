L'ambassadeur du Vietnam en Ukraine Nguyen Anh Tuan.

Hanoï (VNA) - L'ambassade du Vietnam en Ukraine a organisé le 30 juillet une conférence en ligne sur la solidarité de la communauté des Vietnamiens en Ukraine dans la réponse à la pandémie de COVID-19 et la stabilité de la vie.

Les participants ont passé en revue le travail de prévention et de lutte contre l'épidémie des associations et partagé des expériences pour enrayer l'épidémie et soutenir les malades et leurs familles.

En outre, ils ont discuté du modèle d'affaires en ligne, de la création d'un centre d'assistance aux entreprises en ligne, afin d'aider les Viet kieu à stabiliser leur vie.

L'ambassadeur du Vietnam en Ukraine Nguyen Anh Tuan a apprécié le rôle crucial des associations, collectifs et individus dans la lutte contre le COVID-19 ces derniers temps, notamment le rôle actif de la presse communautaire.

A cette occasion, les cadres de l'ambassade ont répondu aux questions des participants et fourni des nouvelles sur la situation épidémique du pays. -VNA