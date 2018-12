L'ambassadeur du Vietnam au Laos Nguyen Ba Hung (droite) et le chef de l'Association générale des Vietnamiens au Laos Nguyen Duy Trung président la conférence. Photo: VNA



Vientiane (VNA) - Une conférence destinée à faire le bilan des activités de la communauté des Vietnamiens au Laos en 2018 et à définir ses orientations en 2019 a eu lieu mardi à Vientiane, au siège de l'ambassade du Vietnam au Laos.

Lors de la conférence, Bui Chi Manh, permanent du Comité des affaires communautaires de l'ambassade du Vietnam au Laos, a prononcé le rapport sur les activités de la communauté des Vietnamiens en 2018 telles que la consolidation des associations des Vietnamiens, la situation de l'enseignement et de l'apprentissage du vietnamien pour les Vietnamiens résidant dans ce pays, les activités s'orientant vers le pays natal, etc.

Cependant, l'Association générale des Vietnamiens au Laos ainsi que ses antennes n'ont pas encore bien joué le rôle de représentation dans la protection et le soutien de leurs membres et des travailleurs, ainsi que celui de passerelle entre les Viet kieu et les organes compétents du Laos, du Vietnam et les organes de représentation du Vietnam au Laos.

Concernant le plan d'action de 2019, Bui Chi Manh a proposé de continuer à mettre en œuvre la résolution N° 36 du Bureau politique sur les affaires relatives aux Vietnamiens résidant à l'étranger, en consolidant et améliorant le rôle de l'Association générale des Vietnamiens au Laos et de ses antennes, en renforçant la collaboration entre l'ambassade et les consulats généraux du Vietnam au Laos, l'Association générale des Vietnamiens et les organes compétents concernés, ainsi qu'en promouvant la propagande et l'éducation sur la loi, les us et coutumes et sur la culture du Laos en faveur des travailleurs vietnamiens. -VNA