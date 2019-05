Hanoi (VNA) – La Commission des voeux du peuple relevant du Comité permanent de l’Assemblée nationale a recueilli et envoyé aux organes compétents 2.293 pétitions des électeurs après 1.408 rencontres avec eux avant et après la 6e session de l’Assemblée nationale, a fait savoir lundi 20 mai son cheffe Nguyên Thanh Hai.

Nguyên Thanh Hai, cheffe de Commission des voeux du peuple relevant du Comité permanent de l’Assemblée nationale, le 20 mai devant l’Assemblée nationale. Photo : VNA

La responsable qui a présenté un rapport à ce sujet lors de la séance d’ouverture de la 7e session de l’Assemblée nationale de la 14e législature, a indiqué que jusqu’à présent, 2.290 pétitions (99,87%) ont été examinées conformément aux dispositions en vigueur

Concrètement, 57 pétitions (2,49%) concernent les activités de l’Assemblée nationale ; 2.174 autres (94,81%) autres le travail de direction du gouvernement, des ministères et des branches ; 56 (2,44%) portent sur le travail de la Cour populaire suprême et du Parquet populaire suprême ; et 6 (0,26%) sur le travail des autres organes et organisations sous l’autorité centrale, a-t-elle précisé.



Grosso modo, les électeurs apprécient hautement les activités de l’Assemblée nationale, de ses organes et des députés, et des rencontres avec les électeurs des députés en général et des députés qui sont dirigeants du Parti et de l’Etat en particulier, a-t-elle souligné.

Lors de la 7e session de l’Assemblée nationale, les députés devraient consacrer 12 des 20 jours de la session aux débats législatifs. Le reste du temps, ils prendront des décisions socio-économiques et budgétaires. Deux jours et demi seront consacrés aux séances de questions-réponses.



Sur le plan législatif, les députés devraient examiner et adopter 7 projets de loi, 2 résolutions et s’exprimer sur 9 projets de loi. Les 7 projets de loi qui devraient être adoptés concernent l’éducation, l’architecture, la gestion fiscale, l’investissement public, l’exécution des peines pénales, la lutte anti-alcoolisme, le commerce des assurances et la propriété intellectuelle.



Quant aux résolutions, la première porte sur le programme législatif de 2020 et la modification de celui de 2019 ; et la seconde ratifiera l’adhésion du Vietnam à la Convention 98 de l’Organisation internationale du travail relative à l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective. – VNA