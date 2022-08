Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Dans le cadre de sa 7e session plénière, la Commission des affaires juridiques de l'Assemblée nationale (AN) a tenu le 8 août une séance d'explication sur la mise en œuvre de la réglementation relative aux normes et conditions de nomination des cadres et la gestion des agents publics.

Le président de la Commission, Hoang Thanh Tung a déclaré que les activités d’explication des agences publiques aideront à examiner et à évaluer la mise en œuvre de la réglementation relative aux normes et conditions de nomination des cadres et la gestion des agents publics selon les codes et normes des titres professionnels.

Elles permettront également à des agences publiques à proposer des mesures pour remédier des insuffisances et limites en la matière, a-t-il souligné.

Le ministère de l’Intérieur se coordonnera avec des organes concernés pour guider d’autres ministères, secteurs et localités dans l’application des normes pour chaque titre professionnel, a indiqué son vice-ministre Truong Hai Long.

Lors de la 7e session plénière, la Commission des affaires juridiques va évaluer le rapport du gouvernement sur la création de la ville de Binh Phu (province de Tien Giang) et de la cité municipale de Chon Thanh (Binh Phuoc).

Elle va également évaluer les propositions du gouvernement visant à compléter le projet de Loi sur la gestion et l'utilisation des fonds étatiques investi dans les entreprises (modifié) dans le Programme d’édification des lois et ordonnances en 2023 . -VNA