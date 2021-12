Hanoi (VNA) - La Commission de contrôle du Comité central du Parti a demandé de sanctionner des officiels, dont un ancien vice-ministre pour son rôle dans les infractions commises par le comité des affaires du Parti au sein du ministère de la Santé durant le mandat 2016-2021.

Vue de la 9e session de la Commission de contrôle du Comité central du Parti. Photo : VNA



Elle a proposé au Secrétariat du Comité central du Parti, lors de sa 9e session du 29 novembre au 1er décembre à Hanoi, de prendre des mesures disciplinaires à l’encontre de Cao Minh Quang, ancien membre du comité des affaires du Parti, ancien membre du comité du Parti et ancien vice-ministre de la Santé.



La commission a également décidé d’adresser un avertissement au comité permanent du Parti pour la période 2020-2025 du district de Cô Tô dans la province septentrionale de Quang Ninh.



Elle a demandé au Secrétariat du Comité central du Parti de sanctionner Lê Hung Son, membre du comité du Parti de la province, secrétaire du comité du Parti du district et président du comité populaire du district de Cô Tô pour ses graves violations en matière de qualité politique, de moralité et de mode de vie, des violations de la règle sur les choses interdites aux membres du Parti.

La commission a également examiné le niveau des violations commises par plusieurs organisations et membres du Parti dans les provinces de Son La, Gia Lai et Hai Duong.



Lors la session, les participants se sont exprimés sur la décision du Bureau politique sur les mesures disciplinaires en cas de violation des organisations et des membres du Parti, un rapport examinant la mise en œuvre sur 10 ans de la conclusion du P Bureau politique sur la stratégie de contrôle et de surveillance du Parti jusqu’en 2020, et ont décidé d’autres questions importantes. – VNA