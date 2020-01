Hanoi (VNA) - La Commission centrale de l’économie du Parti communiste du Vietnam (PCV) a organisé vendredi 17 janvier à Hanoi une conférence pour faire le bilan de ses activités de 2019 et déployer ses missions pour 2020.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc prend la parole à la conférence. Photo: http://baochinhphu.vn



S’exprimant à la conférence, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a hautement apprécié les résultats importants obtenus par la dite Commission en 2019, contribuant aux succès dans tous les domaines du pays.

En 2020, le chef du gouvernement exhorte la dite Commission à continuer à étudier et à donner des propositions sur les questions stratégiques notamment la réduction des impacts du changement climatique, la stratégie d’industrialisation, la ligne de développement de l’économie maritime, les opportunités de la 4e révolution industrielle, le modèle des zones économiques exclusives, la réforme des entreprises étatiques, le développement du modèle économique collectif, la gestion de villes intelligentes…

Le chef du gouvernement a demandé à la commission de veiller à former un contingent de fonctionnaires de haute qualité possédant les compétences, les expériences...

Il a précisé que préparer une stratégie décennale et une orientation quinquenale est très important. Donc, il est nécessaire d’avoir une vision à long terme, de tirer le meilleur parti des opportunités et des tendances dans le monde pour que le Vietnam se développer rapidement et durablement afin de devenir un pays puissant et prospère.

La Commission centrale de l’économie du Parti doit contribuer activement à la préparation du 13e Congrès national du Parti, notamment l'achèvement des documents du sous-comité socio-économique. -VNA