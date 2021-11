Hanoï, 4 novembre (VNA) – La Commission centrale de contrôle du Parti (XIIIe mandat) a publié jeudi 4 novembre un communiqué sur sa 8e réunion du 2 au 4 novembre, au cours de laquelle la Commission a examiné les résultats des inspections des violations par le Comité chargé des affaires du Parti du ministère de la Santé pour le mandat 2016-2021.

Le président de la Commission centrale de contrôle du Parti (XIIIe mandat) Tran Cam Tu préside sa 8 réunion. Photo : VNA

Selon le communiqué de la Commission centrale de contrôle du Parti, la Commission a constaté que le Comité chargé des affaires du Parti au ministère de la Santé avait violé les règlements de travail, fait preuve d’un manque de responsabilité, de direction, ce qui a amené le ministère de la Santé, l’Administration de la gestion des produits pharmaceutiques, de nombreux établissements médicaux et individus violant les règlements du Parti, les lois de l'État.

Photo : VNA

Ces violations avaient causé des conséquences très graves, de grandes pertes d'argent et de biens à l'État, ainsi que des dommages à la caisse d'assurance maladie, affectant l’option du Parti, des politiques et lois de l’Etat sur les soins et la protection de la santé du peuple, nuisant au prestige des organisations du Parti et secteur de la santé, a indiqué la Commission.

La Commission a décidé a décidé de donner un avertissement à la permanence du Comité du Parti du ministère de la Santé pour le mandat 2015-2020, et une réprimande à Nguyen Truong Son, membre du Comité chargé des affaires du Parti du ministère de la Santé et vice-ministre de la Santé.



La Commission a proposé que le Bureau politique et le Secrétariat envisagent des mesures disciplinaires contre Comité chargé des affaires du Parti au ministère de la Santé de la période 2016-2021 et les fonctionnaires suivants : l'ancienne ministre de la Santé Nguyên Thi Kim Tiên qui est l'ancien secrétaire Comité chargé des affaires du Parti de la ministère de la Santé, et le vice-ministre de la Santé Truong Quoc Cuong, membre du Comité chargé des affaires du Parti du ministère de la Santé.



La Commission a également demandé au Secrétariat d'envisager des mesures disciplinaires contre le Comité chargé des affaires du Parti du Comité populaire de la province de Ha Nam du mandat 2016-2021, et Nguyen Xuan Dong, ancien secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti, ancien secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti et ancien président du Comité populaire provincial de Ha Nam.- VNA