Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Fondée en 1989, la Christina Noble Children’s Foundation (CNCF) a déployé une centaine de projets à Hô Chi Minh-Ville (Sud) et ses provinces voisines, venant en aide à des milliers d’enfants défavorisés, leur donnant accès à la scolarisation en vue d’un brillant avenir.

Un programme de consultation et de soins sanitaires communautaires, l’une des activités du centre de patronage social pour les enfants démunis. Photo d’archives : CNCF

Les projets éducatifs sont au cœur des activités d’assistance de la CNCF au Vietnam, dont le premier fut l’école primaire Anh Sang (Lumière). Créé en 1991, ce projet a apporté de l’espoir à de nombreux enfants en difficulté de la mégapole du Sud et des provinces avoisinantes.



L'école primaire Anh Sang compte 9 enseignants et un effectif de 130 à 150 élèves, âgés de 6 à 16 ans, de différentes situations : orphelins, enfants en difficulté particulière, enfants dont l'âge n'est pas éligible pour les écoles étatiques, ou ceux qui n'ont pas d'acte de naissance.

Les petits d’une classe de l’école maternelle de Son Ca, du Centre de patronage social pour les enfants démunis, qui fait partie d’un projet sanitaire de la CNCF. Photo d’archives : CNCF

La CNCF s’intéresse à la vie spirituelle et matérielle des élèves, leur offre des uniformes, cartables, fournitures scolaires. Parallèlement, elle envoie un groupe d’enseignants dans les familles des élèves, les conseillant et les encourageant à envoyer leur enfant à l’école, ou intervient pour les aider à surmonter leur crise psychologique pour poursuivre leurs études.



Pour les enfants de familles démunies, qui ne sont pas capables de payer les frais de santé, la CNCF prend ceux-ci en charge; et pour les enfants dont leurs parents ne peuvent pas les amener à l'école, elle leur offre des vélos.

Programme d’aide en vélos aux élèves, l’un des programmes de développement communautaire de la CNCF. Photo d’archives : CNCF

Selon Christina Noble, fondatrice de la CNCF, les enfants sont pris en charge entièrement pour qu’ils puissent se développer et valoriser au mieux leurs points forts. En ce sens, elle accorde une attention particulière aux activités extra-scolaires : taekwondo, volley-ball, yoga, natation, peinture, danse, chant, piano, photographie, une bibliothèque leur est ouverte…. En outre, les cours de moralités sont donnés, permettant aux enfants de se perfectionner et de forger leur caractère.



Outre l'école Anh Sang, la CNCF entreprend d'autres projets d'assistance éducative tels que la construction de salles de classe, de cantines pour des écoles maternelles et primaires des provinces de Dông Thap, Bên Tre, Lâm Dông.