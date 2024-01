Le litchi exporté vers le marché chinois. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - La Chine a été le plus grand marché pour les produits agricoles vietnamiens en 2023. En 2024, les opportunités se multiplient, permettant ainsi d’augmenter leur part de marché et la valeur de leurs exportations.

À ce jour, le Vietnam compte 14 produits agricoles officiellement exportés vers la Chine, parmi lesquels sont le nid d'oiseau et les produits issus du nid d'oiseau, la patate douce, le fruit du dragon, le longane, le ramboutan, la mangue, le jacquier, la pastèque, la banane, le mangoustan, la gelée noire, le litchi, le fruit de la passion et le durian.

À ce jour, l'Administration générale des douanes de Chine (GACC) a approuvé 3.013 codes de produits agricoles et alimentaires pour près de 3.000 entreprises vietnamiennes autorisées à exporter leurs produits vers le marché chinois. Les groupes de produits que de nombreuses entreprises exportent vers le marché chinois sont les produits aquatiques et les produits d'origine végétale. Les entreprises vietnamiennes ont également fait bon usage du logiciel d'enregistrement en ligne de la GACC et ont profité des avantages de la déclaration des informations sur les produits du système de gestion d'entreprise.

En novembre 2023, les premiers lots de nids de salangane du Vietnam ont été exportés vers la Chine. C'est l'une des étapes particulières de de ce secteur vietnamien lorsque les produits de nids de salangane sont présents en Chine et prêts à répondre à la demande des consommateurs de plus de 300 tonnes/an de ce marché d'un milliard d'habitants.

Actuellement, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural travaille avec le GACC pour achever les procédures d'ouverture du marché chinois des agrumes (pomelo, orange, mandarine), de la noix de coco, du durian congelé, du piment, des matières médicinales et des fruits de mer pêchés naturellement, qui sont également des produits forts du Vietnam. Une fois entrés sur ce marché via le canal officiel, ils généreront sûrement des revenus plus élevés pour l’agriculture vietnamienne.

Il a ajouté que non seulement les fruits, les légumes ou les produits aquatiques, mais aussi de nombreux autres produits agricoles tels que le café, ont également une chance d'augmenter leurs parts de marché en Chine.

Selon le Département de la protection des végétaux, le durian congelé est en cours de promotion pour les négociations d'exportation vers la Chine. Lorsque ce produit sera officiellement exporté vers la Chine, ce sera un « bond » important pour l’ensemble de l’industrie, car un contenant de durian congelé a bien plus de valeur qu’un durian frais.

Non seulement les légumes et les fruits de mer, mais de nombreux produits agricoles sont également confrontés à l'opportunité d'augmenter leur part de marché sur le marché chinois, en particulier dans l'industrie du café. Les informations du Département d'import-export du ministère de l'Industrie et du Commerce montrent que la tendance de consommation de boissons en Chine est passée du thé au café ces dernières années. Même si la consommation par habitant reste faible, les ventes de café sur le marché chinois ont augmenté.

Dans les temps à venir, le café deviendra probablement l’une des boissons préférées des Chinois. La Chine est donc considérée comme un marché potentiel pour les pays exportateurs de café, avec une grande marge à exploiter dans les années à venir. -VNA