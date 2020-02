Photo: VNA Photo: VNA

Prague, 15 février (VNA) - La Chambre des députés du Parlement tchèque a approuvé une résolution soutenant certains accords internationaux, dont l'accord de protection des investissements entre l’Union européenne et le Vietnam (EVIPA), selon la télévision tchèque Česká Televise.



L'EVIPA a été approuvé par le Sénat tchèque en fin janvier dernier.



Le gouvernement tchèque a évalué que l'EVIPA et l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) contribueront à la libéralisation de l'environnement d'investissement, au renforcement de la coopération économique et commerciale avec le Vietnam.



Selon les statistiques du gouvernement tchèque, à ce jour, les entreprises tchèques ont investi dans 34 projets cumulant un montant total de 90 millions de dollars au Vietnam, axés sur la banque et la production. Le tourisme est également un domaine prometteur.



Le 12 février, le Parlement européen (PE) a ratifié l'EVFTA et l'EVIPA lors d'une session plénière à Strasbourg, en France. Il s’agissait des décisions importantes qui étaient très attendues par 27 États membres de l'UE et le Vietnam, en particulier le milieu des affaires, après près de huit ans depuis que les deux parties ont commencé les négociations de l'EVFTA en juin 2012.



Une fois entrée en vigueur, l'EVFTA permettra d'éliminer 86% des barrières tarifaires sur les marchandises à l’import pour le Vietnam, et plus de 99% après sept ans. Et en inverse, le Vietnam supprimera immédiatement 48,5% des lignes tarifaires d’importation pour les marchandises en provenance de l’UE, 91,8% après sept ans et 98,3% après dix ans. -VNA