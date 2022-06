Hanoï, 3 juin (VNA)- Le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue, a assisté à la cérémonie de lancement d'un un nouveau logo et d'un nouveau slogan de la chaîne de télévision 7 de l’AN.

Photo : VNA

Le nouveau logo de la Télévision de l'Assemblée nationale avec la lettre principale Q, qui hérite des couleurs rouge et jaune de l'ancien, est conçu dans un style plus moderne, vers la simplicité pour servir la tendance multiplateforme des chaînes de télévision actuelles. La nouvelle identité de marque sera officiellement appliquée à partir du 3 juin.Lors de la cérémonie, Vuong Dinh Hue a demandé que la chaîne de télévision devienne un pont qui se connecte de plus en plus avec les électeurs et les résidents à travers le pays.Il a réitéré son souhait que cette chaîne ait une position adéquate pour que les électeurs et les gens puissent facilement surveiller et interagir, digne d'être l'une des sept principales chaînes de télévision du pays.Il a exhorté les responsables, journalistes, rédacteurs, techniciens et employés de la Télévision de l'Assemblée nationale à être plus dévoués, professionnels et spécialisés.Vuong Dinh Hue a félicité la télévision de l'Assemblée nationale pour les résultats significatifs dans l'innovation et l'amélioration de la qualité, du contenu et de la forme de ses programmes.L’AN et ses agences doivent être radicalement réorganisés, notamment le travail de communication, a-t-il noté.Dans la tendance générale des médias modernes, cette chaîne doit entretenir des contacts étroits avec les électeurs et coller à la vie réelle, a-t-il dit, ajoutant que par conséquent, l'identification et le positionnement d'une chaîne de télévision nationale essentielle et spécifique sur l'Assemblée nationale est d'une grande importance et nécessité.Il a demandé à cette entité de créer les conditions les plus favorables pour que les électeurs et les téléspectateurs puissent accéder aux informations et aux images de la manière la plus rapide, la plus précise et la plus fiable.- VNA