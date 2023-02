La cérémonie de remise des Prix nationaux de la presse sur l’édification du Parti (7e édition). Photo : VNA



Hanoï (VNA) - La Commission centrale de l'organisation du Parti, en coopération avec le journal Nhan Dan (Peuple), la Revue Cong san (Communiste) et la Télévision nationale du Vietnam, l'Association des journalistes du Vietnam, a organisé la 7e édition des Prix nationaux de la presse sur l’édification du Parti appelés « Bua liêm vàng » (Marteau et Faucille d'or) 2022.

Le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong a envoyé à la cérémonie un panier de fleurs de félicitations.

La VNA a reçu un Prix d'encouragement. Photo : VNA



S'exprimant lors de la cérémonie, le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a déclaré qu'en 2022, le pays avait progressivement surmonté les difficultés et défis et s'était rapidement rétabli après la pandémie de COVID-19 pour mettre en œuvre avec succès les objectifs et les tâches de développement socio-économique, de renforcement de la défense et la sécurité nationale, d’accélération de l’édification du Parti et du système politique propre et fort.

La presse révolutionnaire vietnamienne a considérablement contribué à ces réalisations, transmettant à temps les directives et les lignes du Parti, les politiques et les lois de l'État ; les réalisations du processus de Renouveau. La presse a fidèlement et vivement reflété la détermination et l'action du système politique ainsi que la solidarité et la créativité du peuple.

Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, à la cérémonie. Photo : VNA



Dans le contexte de reprise et de développement du pays, les Prix nationaux de la presse sur l’édification du Parti 2022 continuent de devenir un terrain de jeu des professionnels et des amateurs journalistes dans l’ensemble du pays pour qu’ils puissent témoigner de leur découverte et créativité.

Vuong Dinh Hue a chaleureusement félicité les auteurs et les agences de presse ayant composé 2.031 œuvres. Il y a 72 œuvres primées avec 6 prix A ; 12 prix B ; 18 prix C ; 30 prix d’encouragement et 8 prix thématiques pour d'excellentes œuvres.

Remise des Prix thématiques pour d'excellentes œuvres. Photo : VNA



Il a précisé qu'en 2023 et dans l'avenir, avec le monde entier, le pays continuera à faire face à de nombreux grands défis et à des difficultés imprévisibles. La presse nationale devrait continuer d'explorer, de découvrir et de créer d'excellentes œuvres ; résumer et diffuser rapidement les bonnes expériences, les bonnes leçons, les individus exemplaires ; renforcer la protection du fondement idéologique du Parti ; lutter résolument contre les opinions fausses et hostiles ; lutter activement contre la corruption, les pratiques malsaines, le gaspillage et se préparer à la 8e édition des Prix nationaux de la presse sur l’édification du Parti. - VNA