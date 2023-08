Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé dans la matinée du 28 août, au Palais présidentiel à Hanoï, une cérémonie d'accueil de son homologue singapourien Lee Hsien Loong qui effectue une visite officielle au Vietnam du 27 au 29 août.Après la cérémonie d’accueil solennelle, les deux Premiers ministres se sont entretenus.Avant leur entretien, les deux Premiers ministres ont visité une exposition de photos sur l'homme et la nature du Vietnam et les relations Vietnam-Singapour, organisée par l'Agence vietnamienne d’Information (VNA) et le Bureau gouvernemental.Plus tôt dans la matinée du 28 août, le Premier ministre de Singapour, Lee Hsien Loong, est allé déposer une gerbe de fleurs et rendre hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée.

Lors de l'entretien. Photo : VNA

Il s'agit de la cinquième visite de Lee Hsien Loong au Vietnam en tant que Premier ministre. La visite fait partie d'une série d'événements organisés par les deux parties à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et du 10e anniversaire du partenariat stratégique entre le Vietnam et Singapour.Avec 3.274 projets valides, d'un capital social total de 73,5 milliards de dollars, Singapour maintient sa position de leader au sein de l'ASEAN, se classant 2ème sur 143 pays et territoires investissant au Vietnam. Le Vietnam compte actuellement 153 projets d'investissement valides à Singapour, avec un capital social total de plus de 690 millions de dollars, se classant 10e sur 80 pays et territoires injectant des investissements du Vietnam.Au cours des 6 premiers mois de 2023, le commerce bilatéral était de 4,5 milliards de dollars. Les deux pays ont établi le « Partenariat économie numérique - économie verte », créant les conditions pour promouvoir la coopération dans de nouveaux domaines en faveur d'un développement vert et durable.Outre l'économie, les deux parties continuent de coopérer étroitement dans de nombreux domaines : défense - sécurité, transports, tourisme, finance - banque, éducation - formation, ressources naturelles - environnement, droit et justice.Lors de cette visite, le Vietnam et Singapour continueront à consolider la confiance politique ; mettre en œuvre efficacement des accords de coopération pour promouvoir une coopération multiforme dans la nouvelle conjoncture et à discuter des questions régionales et internationales d'intérêt commun.-VNA