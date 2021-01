Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Selon le Service municipal de la Culture et des Sports, au 8 janvier, un grand volume de travail du processus de décoration et de la campagne de communication sur le 13e Congrès national du Parti a été achevé.



Une trentaine de panneaux d’affichage grand format ont été installés sur plusieurs axes routiers importants de la ville, tels que la rue Tran Nhan Tong, les carrefours des rues Giang Vo-Cat Linh, Hoang Van Thu-Hoang Dieu, ou devant l’Opéra de Hanoï, le siège de la Banque d’Etat du Vietnam...



Environ 400 banderoles ont été installés dans des rues de l’arrondissement de Ba Dinh, dont Hung Vuong, Doc Lap, Chu Van An et Le Hong Phong, de même que des systèmes d’éclairage au centre de la capitale, des drapeaux devant la statue de Ly Thai To, les sièges du Comité populaire municipal et de la Banque d’Etat du Vietnam....



Par ailleurs, une exposition de photos sur le 13e Congrès national du Parti, prévu du 25 janvier au 2 février prochain, a ouvert ses portes au 93 rue Dinh Tien Hoang.



Avant l’ouverture de ce grand événement du pays, Hanoï continuera d’installer des panneaux grand format sur les axes routiers importants. Quatre spectacles seront organisés dans les districts de Phuc Tho, Quoc Oai, Thuong Tin, Thanh Tri....-VNA