Hanoi (VNA) - L’Autorité de l’aviation civile du Vietnam (CAAV) a envoyé une dépêche urgente aux aéroports, leur enjoignant de suivre strictement les mesures de prévention et de contrôle du Covid-19 après que des transmissions communautaires du nouveau coronavirus aient été signalées dans les provinces de Hai Duong et Quang Ninh (Nord).

L’Autorité de l’aviation civile du Vietnam (CAAV) demande aux autorités aéroportuaires de renforcer les mesures de prévention et de contrôle du Covid-19. Photo: VNA

La CAAV a demandé aux aéroports de continuer à appeler le personnel et les passagers à porter un masque dans les terminaux et sur tous les moyens de transport, à faire contrôler leur température et à se laver les mains avec du savon ou un désinfectant contenant au moins 60% d’alcool.Les aéroports doivent identifier rapidement les passagers présentant des symptômes anormaux et les signaler aux autorités sanitaires, et vaporiser régulièrement du désinfectant sur les équipements et dans les zones à haut risque pour limiter au maximum la propagation du virus.La CAAV a également ordonné aux aéroports de demander aux passagers de suivre strictement les mesures de prévention et de contrôle avant et pendant les vols, en particulier le port du masque à bord, et aux membres d’équipage de suivre les règles sur la quarantaine conformément aux instructions du Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle du Covid-19 et du ministère de la Santé.Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a ordonné dans la directive n°05/CT-TTg de fermer temporairement l’aéroport international de Vân Dôn, dans la province de Quang Ninh, à partir du 28 janvier 2021 à 12h00. – VNA