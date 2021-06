Hanoï, 28 juin (VNA) - La Banque mondiale ( BM ) s'est engagée le 28 juin à aider le Vietnam à obtenir pour un accès équitable aux vaccins anti- COVID-19 et à négocier des contrats avec les producteurs des vaccins de la manière la plus rapide et la plus économique.

La vice-présidente de la BM pour l'Asie de l'Est et le Pacifique, Victoria Kwakwa, rencontre le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo : VNA

Un tel engagement a été pris par la vice-présidente de la BM pour l'Asie de l'Est et le Pacifique, Victoria Kwakwa, lors d'une rencontre avec le Premier ministre Pham Minh Chinh, dans le cadre de sa visite de travail dans le pays indochinois.Appréciant les réalisations du Vietnam dans le contrôle du COVID-19 et la reprise socio-économique, Mme Victoria Kwakwa a exprimé son soutien à la stratégie de croissance verte de Hanoï et s'est engagée à soutenir la nation asiatique dans ce domaine par le biais de projets et de programmes de coopération concrète.Elle a également assuré que la BM encouragera les conseils politiques pour aider le Vietnam à préparer le rapport 2045 afin de devenir un pays développé à revenu élevé d'ici cette année-là.À son tour, le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué la coopération et l'assistance de la Banque mondiale à son pays.En particulier, il a remercié la Banque mondiale pour avoir soutenu le moratoire sur les crédits offerts par l'Association internationale de développement, afin que le Vietnam dispose de plus de ressources pour lutter contre le COVID-19 et maintenir la croissance économique.Il a également apprécié le soutien de l'institution financière à la lutte anti-épidémique dans de nombreux pays, dont le Vietnam Au cours de la rencontre, il a proposé que la Banque mondiale soutienne le Vietnam pour développer et matérialiser sa stratégie de croissance verte et a présenté des initiatives de coopération en matière de vaccination contre le COVID-19.Les deux parties sont parvenues à un consensus sur la réalisation des projets de coopération dans un avenir proche pour surmonter les défis et stimuler la croissance verte, l'innovation, la transformation numérique, le développement inclusif et la création de nouvelles zones motrices de croissance pour le Vietnam.Elles ont également échangé des vues sur les mesures visant à accélérer le décaissement de l'aide publique au développement.- VNA